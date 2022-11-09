Экс-депутат Инга Юмашева считает, что закон о домашнем насилии рушит семьи

«Агрессивно лоббируемый в нашей стране западный закон о семейно-бытовом насилии. Этот законопроект почему-то приравнивает семью к источнику насилия, что совершенно неприемлемо, поэтому мы считаем, что такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью, как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности», — сказала Инга Юмашева.