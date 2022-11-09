Экс-депутат Инга Юмашева считает, что закон о домашнем насилии рушит семьи

Бывший депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева высказалась о проекте закона о домашнем насилии. В настоящее время, Юмашева является председателем регионального отделения "Союза православных женщин".
Экс-чиновница Госдумы уверена, что инициатива агрессивно лоббируется в обществе западом и приравнивает семью к источнику насилия. Свое мнение она выразила во время выступления на «Табынских чтениях» в Госсобрании Башкирии.
«Агрессивно лоббируемый в нашей стране западный закон о семейно-бытовом насилии. Этот законопроект почему-то приравнивает семью к источнику насилия, что совершенно неприемлемо, поэтому мы считаем, что такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью, как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности», — сказала Инга Юмашева.
Ранее Инга Юмашева входила в состав комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Она также предлагала запретить аборты в частных клиниках и высказывала свою позицию относительно чайлдфри и феминизма, называя их идеи деструктивными.