В России с 1 января запустят универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет

Со следующего года на единую выплату в стране будет расходоваться более полутора трлн рублей в год. Универсальное пособие объединит в себе выплаты для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, на первого ребенка до 3 лет, на третьего и последующего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет.