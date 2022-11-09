В России с 1 января запустят универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет

Со следующего года на единую выплату в стране будет расходоваться более полутора трлн рублей в год. Универсальное пособие объединит в себе выплаты для беременных женщин, вставших на учет до 12 недель, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, на первого ребенка до 3 лет, на третьего и последующего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет.
При его назначении будет учитываться среднедушевой доход семьи, он должен быть не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Также будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: наличие имущества и объективные причины отсутствия дохода. При этом если универсальное пособие семье не будет назначено, то ранее назначенные выплаты не уменьшаются и не отменяются. А если оно одобрено, то прежняя выплата в меньшем размере прекратится.
Также Владимир Путин сообщил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года. Глава государства отметил, что в 2020 году был расширен круг получателей маткапитала. Право на него получили семьи, в которых рождается первенец. В 2023 году планируется проиндексировать материнский капитал на 12,4%. Размер выплаты на первого ребенка составит 589 тыс. рублей и 779 тыс. рублей на второго.