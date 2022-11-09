В Уфе открыли барельеф, посвященный исследователю Арктики Валериану Альбанову

Очередной шаг в увековечении памяти выдающегося земляка. В Уфе открыли барельеф исследователя Арктики Валериана Альбанова. Скульптура была отлита из бронзы и установлена на одном из домов по улице Аксакова – на том месте, где когда-то знаменитый полярник жил у своего дяди.

Выполнил ее народный художник России Салават Щербаков. Как отметили выступающие, в Уфе появляется все больше исторических мест, привлекательных для туристов. Бронзовая скульптура – еще один символ, который позволит молодому поколению знать и помнить своих знаменитых земляков. Напомним, что по инициативе Радия Хабирова в башкирской столице полтора года назад создали Музей полярников имени Валериана Альбанова, посвященный исследователям Арктики. В XXI веке регион приобретает все большее геополитическое значение как источник богатейших природных ресурсов и безграничных возможностей. Главной движущей силой его дальнейшего освоения были и остаются отважные, преданные своему делу люди.

Фото №1 - В Уфе открыли барельеф, посвященный исследователю Арктики Валериану Альбанову

Благодаря его заметкам ученые до сих пор изучают историю экспедиции. И сегодня многие экспедиции по исследованию Арктики идут по следам Альбанова.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана по внутренней политике

В 2010-2011 годах мы решили найти следы экспедиции Брусилова и руководствовались именно дневниками Альбанова, потому что на тот момент это было фактически единственное свидетельство об этой экспедиции из первых уст.

Евгений Ферштер,  участник историко-мемориальной комплексной экспедиции «По следам двух капитанов»
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