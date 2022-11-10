В Башкирии пособия на детей-сирот проиндексируют на 10%

По информации республиканского минтруда, пособие на содержание ребенка до трех лет вырастет с 7 143 рублей до 7 857 рублей, старше трех лет — с 6 868 рублей до 7 555 рублей. Также на 10% проиндексируют повышенные пособия на детей, имеющих нарушения в развитии. По предварительной оценке, расходы на реализацию закона составят почти 100 млн рублей. Финансирование предусмотрено проектом закона «О бюджете РБ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», который сейчас проходит рассмотрение в первом чтении».