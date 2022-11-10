Новые набережные и парки: как преображаются общественные пространства в Башкирии

В Октябрьском вместо пустыря появился полноценный парк с воркаут-площадкой, фонтаном и уличными тренажёрами, а в Ишимбае на месте заросшей пустоши построили набережную с местом для выгула собак и скейт-парком.

Одно из мест, которое преображается еще с прошлого года, – Ишимбайская набережная. Раньше здесь было болото и заросший сорняками пустырь, а теперь – современная зона для отдыха. Прибрежная территория стала более комфортной для прогулок. Появились скамейки для тихого отдыха, оборудовали смотровую площадку. Обновлённое пространство уже стало одним из любимых мест горожан.

Какими должны были стать общественные пространства, решали сами жители населённого пункта. Собирались, спорили, голосовали. Территорию набережной было решено разделить на несколько маршрутов по интересам. Пешеходные зоны оснастили скамейками, урнами и современным освещением. В другой части установили уличные качели и тренажёры. Оборудовали и площадку для выгула собак. Совсем скоро здесь появится и скейт-парк. Рабочие уже завершают его установку.

По-новому заиграл и парк в городе Октябрьском. В прошлом году здесь установили сцену с большой площадкой, фонтан с подсветкой, детские и спортивные городки. В этом году обустроили скейт-парк и места для тихого отдыха.