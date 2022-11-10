В России начнут продавать иранские сельскохозяйственные тракторы

В России будут продавать иранские сельскохозяйственные тракторы ITMCO. Отгрузку техники в Россию партнер начнет уже в ноябре текущего года.
Россия для иранской компании является первым европейским рынком, так как ITMCO в основном была ориентирована на Ближний и Средний Восток. Заинтересованность в зарубежных тракторах уже проявили производители Ленинградской области.
Первые две модели ITM 1500 4WD доставлены в Россию для проведения сертификационных работ. Трактор ITM 1500 оснащен четырехтактным дизельным двигателем мощностью 150 л.с., с крутящим моментом 650 Нм.