В России начнут продавать иранские сельскохозяйственные тракторы

В России будут продавать иранские сельскохозяйственные тракторы ITMCO. Отгрузку техники в Россию партнер начнет уже в ноябре текущего года.

Россия для иранской компании является первым европейским рынком, так как ITMCO в основном была ориентирована на Ближний и Средний Восток. Заинтересованность в зарубежных тракторах уже проявили производители Ленинградской области.