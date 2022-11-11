В Уфе прошел Межрегиональный форум по социальному предпринимательству

Участниками форума стали не только представители Башкортостана, но и соседних регионов. На площадке ВДНХ развернулась большая выставка с презентациями социальных предпринимателей и некоммерческих организаций.
Дошкольное образование, помощь инвалидам и пожилым, реабилитация. За последние годы республика сделала в этой направлении большой скачок, поднявшись на вторую строчку в стране по количеству таких предпринимателей. Сейчас их почти 400. Сферы деятельности самые разные.
Главным событием форума стало пленарное заседание, посвященное задачам и перспективам социального предпринимательства. В нем приняли участие руководители министерств региона, федеральные эксперты и представители бизнеса. Ряд спикеров отмечают большую мобильность социальных предпринимателей, особенно в Башкортостане. Они не только разгружают госсектор, но и задают тренды.