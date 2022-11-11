В Уфе закрашивают рекламу наркотиков

Центр общественной безопасности Уфы провел антинаркотическую акцию. Вместе со школьниками и сотрудниками одного из ЖЭУ они закрашивали объявления сайтов, где, предположительно, ведется продажа запрещенных вещества.

Информацию такого рода недобросовестные лица оставляют на стенах домов, используя краску и трафарет. Дети, взяв в руки баллончики и кисти, помогали закрашивать объявления. Порой на одном доме можно было найти по нескольку опасных реклам.