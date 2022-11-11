Советская площадь и памятник Шаймуратову в Уфе вошли в маршрут тура «Аленький цветочек»

Обновленная Советская площадь в Уфе стала местом для школьных экскурсий.Новой достопримечательностью пополнилась маршрутная карта литературного тура «Аленький цветочек».

Увидеть памятник генералу Шаймуратову смогли и учащиеся Михайловской школы. Ребята смогли не только сфотографироваться у архитектурного ансамбля, но и разглядели постамент в мельчайших деталях.

Мне больше всего нравится, как сделали мелкие работы на памятнике. Хочу прийти сюда со своими друзьями, показать им памятник.

Амира Камалетдинова

Этот памятник единственный в своем роде. Хорошо, что люди могут прийти и посмотреть.

Эрик Султанов

По-новому заиграло не только пространство, которое раньше уфимцы воспринимали лишь как унылую парковку. Столица республики с каждым днём становится всё краше. Алина Сиразетдинова живёт в Когалыме, но родные края навещает каждый год.

Я заезжаю в Уфу, у меня глаза все больше и больше. И стелу поставили, и про Шаймуратова рассказали. Такой грандиозный и масштабный памятник, у меня мурашки даже бегают.

Алина Сиразетдинова
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