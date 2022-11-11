Советская площадь и памятник Шаймуратову в Уфе вошли в маршрут тура «Аленький цветочек»

Обновленная Советская площадь в Уфе стала местом для школьных экскурсий.Новой достопримечательностью пополнилась маршрутная карта литературного тура «Аленький цветочек».
Увидеть памятник генералу Шаймуратову смогли и учащиеся Михайловской школы. Ребята смогли не только сфотографироваться у архитектурного ансамбля, но и разглядели постамент в мельчайших деталях.
По-новому заиграло не только пространство, которое раньше уфимцы воспринимали лишь как унылую парковку. Столица республики с каждым днём становится всё краше. Алина Сиразетдинова живёт в Когалыме, но родные края навещает каждый год.