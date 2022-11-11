В Башкирии открыли цех по производству рабочих перчаток

В Башкирии на территории особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе открыли цех по производству 10 миллионов пар рабочих перчаток в год. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Производство рабочих перчаток организовала компания «Аркада», являясь его инвестором. Компания вложила в строительство цеха около 200 млн рублей, 139 из которых – это займ от федерального Фонда развития промышленности.