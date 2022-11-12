Пенсионерку из Уфы на 2,5 миллиона обманули ненастоящие правоохранители

В Уфе зарегистрировали новый факт мошенничества со стороны злоумышленников, которые представляются правоохранителями, при этом таковыми не являясь. Потерпевшей оказалась 63-летняя местная жительница.
Женщине позвонила некая гражданка, которая представилась сотрудницей правоохранительного органа.
Звонившая рассказала горожанке, что злоумышленники финансируют запрещенные организации путем взлома личных кабинетов граждан и незаконно оформляют на них кредиты, поэтому необходимо срочно обезопасить счет женщины. 63-летняя уфимка поверила мошеннице и сделала все, что та диктовала в трубке телефона.
Пресс-служба МВД по РБ
В результате гражданка оформила кредит в размере 2,5 миллиона рублей и перевела их на счет, который продиктовала мошенница. После этого ее телефон оказался недоступен. Потерпевшая обратилась к реальным правоохранителям.