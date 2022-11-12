Пенсионерку из Уфы на 2,5 миллиона обманули ненастоящие правоохранители

В Уфе зарегистрировали новый факт мошенничества со стороны злоумышленников, которые представляются правоохранителями, при этом таковыми не являясь. Потерпевшей оказалась 63-летняя местная жительница.

Фото №1 - Пенсионерку из Уфы на 2,5 миллиона обманули ненастоящие правоохранители

Женщине позвонила некая гражданка, которая представилась сотрудницей правоохранительного органа.

Звонившая рассказала горожанке, что злоумышленники финансируют запрещенные организации путем взлома личных кабинетов граждан и незаконно оформляют на них кредиты, поэтому необходимо срочно обезопасить счет женщины. 63-летняя уфимка поверила мошеннице и сделала все, что та диктовала в трубке телефона.

Пресс-служба МВД по РБ

В результате гражданка оформила кредит в размере 2,5 миллиона рублей и перевела их на счет, который продиктовала мошенница. После этого ее телефон оказался недоступен. Потерпевшая обратилась к реальным правоохранителям.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ