Стало известно, когда в Башкирии установится постоянный снежный покров

Синоптики Башгидромета рассказали, когда по всей республике установится постоянный снежный покров.
Уже на следующей неделе осенняя дождливая погода сменится холодом и снегом. В Башкирию придёт арктический воздух, а температура понизится до отрицательных значений.
Ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах появятся снежный накат, гололедица. В середине ноября по всей Башкирии установится постоянный снежный покров. По данным экспертов, это на неделю позже климатических сроков.