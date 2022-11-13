Стало известно, когда в Башкирии установится постоянный снежный покров

Синоптики Башгидромета рассказали, когда по всей республике установится постоянный снежный покров.

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Уже на следующей неделе осенняя дождливая погода сменится холодом и снегом. В Башкирию придёт арктический воздух, а температура понизится до отрицательных значений.

Ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах появятся снежный накат, гололедица. В середине ноября по всей Башкирии установится постоянный снежный покров. По данным экспертов, это на неделю позже климатических сроков.

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