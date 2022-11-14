В Уфе наградили активистов клубов ЮНЕСКО

В столице республики состоялось выездное заседание Комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО. Такое мероприятие в республике проходит впервые, в нем приняли участие представители пяти регионов.
В рамках заседания был представлен отчёт о деятельности Комитета, рассмотрены актуальные вопросы ассоциации, проведено голосование по вопросу изменения региональных представителей. Сейчас в мире существует более четырех тысяч клубов ЮНЕСКО, 19 из которых находятся в Башкирии. Республика является лидером по количеству ассоциированных школ и клубов организации.