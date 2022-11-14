В Уфе наградили активистов клубов ЮНЕСКО

В столице республики состоялось выездное заседание Комитета по аккредитации клубов ЮНЕСКО. Такое мероприятие в республике проходит впервые, в нем приняли участие представители пяти регионов.

В рамках заседания был представлен отчёт о деятельности Комитета, рассмотрены актуальные вопросы ассоциации, проведено голосование по вопросу изменения региональных представителей. Сейчас в мире существует более четырех тысяч клубов ЮНЕСКО, 19 из которых находятся в Башкирии. Республика является лидером по количеству ассоциированных школ и клубов организации.

Мы проводим планомерную работу. Большое количество мероприятий запланировано еще до конца года. Ближайшие время мы также ожидаем делегацию из организаций по обеспечению продовольственной безопасности уже касаемо такого объекта, как бортничество и сохранение бурзянской бортевой пчелы.

Элина Гатауллина, исполнительный директор комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Башкортостан

Я представляю Ассоциированные школы ЮНЕСКО, конечно, мне интересно взаимодействие между нашими организациями. Потому что семья ассоциированных школ ЮНЕСКО очень дружная, и если к ним еще присоединятся и клубы ЮНЕСКО, будет еще интереснее.

Наталья Ларионова, исполнительный директор сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в России
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