В Уфе наградили активистов клубов ЮНЕСКО

Я представляю Ассоциированные школы ЮНЕСКО, конечно, мне интересно взаимодействие между нашими организациями. Потому что семья ассоциированных школ ЮНЕСКО очень дружная, и если к ним еще присоединятся и клубы ЮНЕСКО, будет еще интереснее.

Наталья Ларионова, исполнительный директор сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в России