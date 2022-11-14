В Уфе планируют построить новый корпус витаминного завода

В Уфе в скором времени стартует строительство нового производственного корпуса ОАО «Фармстандарт-Уфавита». Строительство планируеют начать в 2023 году на улице Кирова. Реализация проекта оценивается в 2,6 млрд руб. Объект планируют достроить в четвертом квартале 2025 года.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии генеральный директор компании Наиль Низамутдинов рассказал, что производственная площадь корпуса составит около 25 тыс. кв. Сейчас он находится на стадии проектирования.