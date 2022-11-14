В Башкирии построят новую солнечную электростанцию

В Башкирии инвесторам предложили построить солнечные электростанции. Данную информацию подтвердили в пресс-службе Правительства РБ.

На реализацию проекта планируют выделить почти 206 млн рублей. Новые солнечные станции построят в Миякинском районе. Инвесторы получат государственную поддержку.

Генеральный директор корпорации развития республики Наиль Габбасов сообщил, что размещение солнечных станций в этом районе позволит обеспечить район и предприятия более дешевой и экологически чистой электроэнергией. Технология позволит обеспечить создание новых производств.



