В Башкирии новогодняя ёлка состоится 22 декабря

В Башкирии новогодняя ёлка состоится 22 декабря пройдет республиканская. Об этом рассказал глава Министерства образования РБ Айбулат Хажин.

Главный праздник зимы пройдет в ГКЗ «Башкортостан» в два потока – в 10:00 и в 13:00. Новогоднее мероприятие смогут посетить 1 000 детей. На организацию праздника было выделено 6 млн рублей.