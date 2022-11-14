В Стерлитамаке прошли соревнования среди IT-разработчиков

В течение двух дней и двух ночей команды в стенах филиала БашГУ решали задачи, поставленные компаниями. Это и разработка приложений, веб-платформ, 3D-моделирование систем с применением технологий искусственного интеллекта. Более 165 человек бились над цифровыми заданиями.

Каждая ситуация будто развенчивать мифы, связанные с пьяным вождением. Многие до сих пор считают, что есть допустимая норма алкоголя, приняв которую, они способны адекватно оценить своё состояние. Что существуют способы быстро протрезветь, а сообщать в полицию о пьяном водителе – недостойно. Заявка участникам на такое приложение поступило от федерального проекта «Автотрезвость».

Команда, которая создаст лучший проект, получит 120 тысяч рублей. Спонсором стала одна из пивоваренных компаний, выступающая за осознанное потребление алкоголя. Всего на форуме «Кибер-102» заявки на разработку представили семь крупных компаний.

Задания от компаний разные. Кому-то необходимо разработать программу по распознаванию паспортов, чат-бот в Telegram, симулятор управления беспилотным летательным аппаратом или приложение для сельского хозяйства.

Программа должна быть интересной для пользователей. Заказчики детально прописывают задачи.

Возрастных ограничений нет. В некоторых командах сотрудничают и школьники, и уже почти готовые специалисты. Представители компаний наблюдают за процессом.