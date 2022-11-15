Во Всемирный день борьбы с диабетом РДКБ посетили волонтеры «Диамапы»

Всемирный день борьбы с диабетом прошел накануне. Отделение эндокринологии РДКБ посетили волонтеры сообщества «Диамапы». Организация помогает родителям детей с сахарным диабетом и взрослым с таким же диагнозом.



Маленькие пациенты больницы получили подарки, а их родители книгу рецептов и памятки с информацией о льготах, положенных людям с повышенным содержанием сахара в крови.

Юридическая и информационная поддержка пациентов, столкнувшихся с этим заболеванием, ведется непрерывно в сообществе «Диамапы».