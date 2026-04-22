В Кумертау прошел турнир по греко-римской борьбе

Соревнования были посвящёны памяти генерала-полковника Николая Антошкина, Героя Советского Союза. В соревнованиях приняли участие молодые спортсмены 2013-2014 годов рождения из Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. Всего боролись 16 команд.
В итоговом протоколе турнира отличились борцы из Кумертау. Они продемонстрировали отличную подготовку и заняли первое место в неофициальном командном зачете. Второе место завоевала команда спортивной школы по борьбе города Стерлитамак. На третьем месте – спортивный клуб «Айда» тоже из Стерлитамака.