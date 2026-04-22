В Кумертау прошел турнир по греко-римской борьбе

Соревнования были посвящёны памяти генерала-полковника Николая Антошкина, Героя Советского Союза. В соревнованиях приняли участие молодые спортсмены 2013-2014 годов рождения из Башкортостана, Татарстана и Оренбургской области. Всего боролись 16 команд.

В итоговом протоколе турнира отличились борцы из Кумертау. Они продемонстрировали отличную подготовку и заняли первое место в неофициальном командном зачете. Второе место завоевала команда спортивной школы по борьбе города Стерлитамак. На третьем месте – спортивный клуб «Айда» тоже из Стерлитамака.

Республиканский турнир памяти Антошкина – традиционный. Участвуют 16 команд и около 120 спортсменов.

Вадим Абдрашитов, главный судья соревнований

Дети только пришли в борьбу, примерно 2-3 года тренировались. Уже появилась сила, есть дух. Из детей превращаются в юношей и затем во взрослых мужчин. Закалка характера проявляется уже сейчас.

Ильяс Исламов, президент федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан
