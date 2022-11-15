Предприниматель из Башкирии открыл сеть спортивных клубов благодаря гранту

Башкортостан занял первое место среди регионов России по объёмам федеральных средств, привлечённых на поддержку молодых и социальных предпринимателей. Она составила почти 132 млн рублей. Также несколько миллионов добавила к сумме республика. В следующем году объем средств намерены увеличить. Денежная поддержка помогает инициативным жителям республики реализовать свои проекты. Как в случае с Азаматом Уразгуловым из Кармаскалинского района, открывшим сеть спортивных клубов.

Любая ударная техника нуждается в регулярном оттачивании. Поэтому тренировки юные тхэквондисты не пропускают. Тем более тренирует их чемпион России и Европы. Азамат Уразгулов решил заняться воспитанием подрастающего поколения в селах. Открыть кружки боевых искусств помогла грантовая помощь от республики. Азамат подал заявку как молодой предприниматель и получил 450 тысяч рублей. Плюс добавил свои средства

Азамат говорит, что ранее пробовал свои силы в других видах бизнеса. Однако быстро понял, что именно спорт то направление, где ему интересно развиваться и как предпринимателю, и как наставнику.

Сегодня Азамат Уразгулов возглавляет 11 клубов восточных боевых искусств в пяти районах республики. Свое дело он намерен развивать и участвовать дальше в программах господдержки. Число учеников, которые хотят покорить те же вершины, что и их наставник, становится больше.

Такие инициативные люди как Азамат Уразгулов находят помощь республики. В этом году Башкортостан стал лидером страны по объему привлеченных федеральных средств для поддержки социальных и молодых предпринимателей – почти 132 млн рублей. В следующем году эту сумму увеличат на 30 млн.