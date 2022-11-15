В Уфе жителям сделают перерасчет за отопление

Жителям башкирской столицы сделают перерасчет за отопление. За прошлый месяц жители Уфы получили слишком высокие суммы.
Горожане не понимают, за что такие огромные счета и обращались с жалобой в свои ЖКХ. После вмешательства Министерства ЖКХ Башкирии компания «БашРТС» пообещала сделать перерасчет.
По информации жителей, начисления были значительно выше, чем ожидалось. Потребление тепла домом по показаниям общедомовых приборов учета было совсем другим. В настоящее время специалисты перепроверяют данные.