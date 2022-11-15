В Уфе жителям сделают перерасчет за отопление

Жителям башкирской столицы сделают перерасчет за отопление. За прошлый месяц жители Уфы получили слишком высокие суммы.

Горожане не понимают, за что такие огромные счета и обращались с жалобой в свои ЖКХ. После вмешательства Министерства ЖКХ Башкирии компания «БашРТС» пообещала сделать перерасчет.