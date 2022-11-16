В Янаульском районе установили мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны

В память об ушедших на фронт. В селе Иванаево Янаульского района открыли обелиск в память о героях Великой Отечественной войны.

Это 52-й мемориал на территории муниципалитета, посвященный той кровопролитной войне. На плитах высечены имена 67 жителей деревни, вернувшихся с победой, а также 52-х, павших в бою. Всего же из Янаульского района воевать отправили почти 11 тысяч человек, более 7 тысяч – погибли.