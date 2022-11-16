На форуме «Транспорт России» обсудили перспективы скоростного пассажирского судоходства в Башкирии

Есть проблемы по углублению, но как раз «Валдай» – мелкосидящий, поэтому в принципе подходит для вашего региона. Договорились совместно просмотреть маршруты.

Сергей Итальянцев, генеральный директор Центрального конструкторского бюро по судам на воздушных крыльях им. Р.Е. Алексеева