На форуме «Транспорт России» обсудили перспективы скоростного пассажирского судоходства в Башкирии

На транспортном форуме в Москве обсудили возможность организации в Башкортостане скоростного пассажирского судоходства. Сегодня глава Минтранса региона провел встречу с руководством Конструкторского бюро по судам на воздушных крыльях. Предприятие, занимающееся производством скоростных судов, выразило заинтересованность сотрудничества с республикой.
На данный момент ЦКБ делает два типа судов – «Метеор» и «Валдай». С учётом глубины рек Башкортостана предпочтительнее в применении второй вариант. Впрочем, и тут есть определенные трудности, которые стороны намерены проработать. Проект имеет не только транспортный, то и туристический потенциал.
«Транспорт России» – международный форум-выставка, который проводится в Москве. На площадке уже традиционно представлен и стенд Башкортостана, где демонстрируются крупнейшие инфраструктурные проекты в сфере дорожного хозяйства. Сегодня второй день форума. Запланировано рассмотрение вопросов, касающихся развития транспортной инфраструктуры, повышения качества пассажирских и грузовых перевозок. На мероприятии работает и съёмочная группа БСТ.