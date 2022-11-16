Ученые опровергли теорию, что случайные половые связи снижают шанс на замужество

Ученые выяснили, что наличие нескольких сексуальных партнёров не влияет на шансы на брак в долгосрочной перспективе. Об этом рассказали ученые из США.

Исследователи проанализировали данные около 9000 человек, за которыми наблюдали в течение 18 лет до 2015 года. Выяснилось, что большое количество сексуальных партнёров может быть связано со снижением шансов на брак. Однако эффект длится всего год после половых связей.