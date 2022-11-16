Ученые опровергли теорию, что случайные половые связи снижают шанс на замужество

Ученые выяснили, что наличие нескольких сексуальных партнёров не влияет на шансы на брак в долгосрочной перспективе. Об этом рассказали ученые из США.
Исследователи проанализировали данные около 9000 человек, за которыми наблюдали в течение 18 лет до 2015 года. Выяснилось, что большое количество сексуальных партнёров может быть связано со снижением шансов на брак. Однако эффект длится всего год после половых связей.
Исследователи установили, что хотя женщины всегда подвергаются критике за случайную связь, анализ показал, что это не отражается в долгосрочной перспективе. То есть, женщины, имевшие нескольких сексуальных партнёров, с такой же вероятностью выходят замуж, как и девственницы, хотя и несколько позже.