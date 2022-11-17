В Башкирии более 500 семей мобилизованных получили одобрение на выплату пособий

Более 500 семей мобилизованных из республики получили одобрения на выплату социальных пособий. Ведь теперь доходы мужчин, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не учитываются.

У семей, которые ранее не подходили по критериям, появились возможность получать пособия. Речь, к примеру, о выплатах на детей от 3 до 7 лет, и от 8 до 18 лет, при рождении или усыновлении первого ребенка, пособии женщинам, вставшим на учет на раннем сроке беременности. В республике также есть выплаты на четвертого и пятого ребенка, компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных. Всего десять мер поддержки.

Берется доход не только тот, который он получил при заключении договора с Минобороны, но и за предыдущий год. В органы соцзащиты уже поступило 850 заявлений от жен участников СВО. 500 из них рассмотрены и одобрены. Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В пакете предоставляемых документов нужна и справка из военкомата. Башкортостан стал первым регионом страны, который начал работу в этом направлении. Право на выплаты по новым правилам получила и Наиля Панфёрова. У нее двое детей. Муж был мобилизован. В предыдущие годы семья обращалась за соцвыплатами, однако среднедушевой доход тогда был выше порога. Женщина говорит, что все процедуры сотрудники соцзащиты провели быстро.