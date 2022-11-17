В Башкирии более 500 семей мобилизованных получили одобрение на выплату пособий

Более 500 семей мобилизованных из республики получили одобрения на выплату социальных пособий. Ведь теперь доходы мужчин, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не учитываются.

У семей, которые ранее не подходили по критериям, появились возможность получать пособия. Речь, к примеру, о выплатах на детей от 3 до 7 лет, и от 8 до 18 лет, при рождении или усыновлении первого ребенка, пособии женщинам, вставшим на учет на раннем сроке беременности. В республике также есть выплаты на четвертого и пятого ребенка, компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных. Всего десять мер поддержки.

Берется доход не только тот, который он получил при заключении договора с Минобороны, но и за предыдущий год. В органы соцзащиты уже поступило 850 заявлений от жен участников СВО. 500 из них рассмотрены и одобрены.

Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии более 500 семей мобилизованных получили одобрение на выплату пособий

В пакете предоставляемых документов нужна и справка из военкомата. Башкортостан стал первым регионом страны, который начал работу в этом направлении. Право на выплаты по новым правилам получила и Наиля Панфёрова. У нее двое детей. Муж был мобилизован. В предыдущие годы семья обращалась за соцвыплатами, однако среднедушевой доход тогда был выше порога. Женщина говорит, что все процедуры сотрудники соцзащиты провели быстро.

На зиму одену детей. Это существенная разница. Теперь есть дополнительные уроки бесплатные, питание в школе, кружки и секции тоже должны быть бесплатными.

Наиля Панфёрова, жительница г. Уфы
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