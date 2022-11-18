В Башкирии на территории национального парка обитала гиена

На изучение полученного палеонтологического материала у сотрудников института уйдет не один год. Итогом большой исследовательской работы станет научная публикация, из которой станет ясно, чем питалась пещерная гиена, как растила потомство и точное время ее вымирания на Урале, рассказали в нацпраке.