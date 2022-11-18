В Башкирии на территории национального парка обитала гиена

На территории национального парка «Башкирия» были найдены кости древних животных. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН в небольшой пещере нашли останки гиены. Это редкое для Башкирии и Урала животное. Хищник обитал на территории парка 140 000-10 300 лет назад. Эксперты сообщают, что древняя гиена – ближайший родственник современной пятнистой гиены, которая обитает на территории Африки.
На том же месте специалисты нашли костные останки бизона, носорога, мамонта и лошади. Скорее всего, пещера была логовом для гиен.
На изучение полученного палеонтологического материала у сотрудников института уйдет не один год. Итогом большой исследовательской работы станет научная публикация, из которой станет ясно, чем питалась пещерная гиена, как растила потомство и точное время ее вымирания на Урале, рассказали в нацпраке.
Фото: национальный парк «Башкирия».