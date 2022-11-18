В Уфе вручили госнаграды России и республики лучшим труженикам региона

Статус заслуженных работников не только Башкортостана, но и России. Более 60 человек удостоились сегодня почетных грамот, званий и благодарностей от государства. В Колонном зале республики состоялось награждение лучших представителей своей отрасли.

Среди федеральных наград – орден Пирогова, медаль «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, а также звания заслуженных работников разных сфер. Среди тех, кого отметили на высоком уровне, – врачи, преподаватели, художники, работники пищевой индустрии и не только.

В первую очередь разрешите передать самые теплые слова поздравления, приветствия от Главы Республики Башкортостан. Он попросил сердечно вас поблагодарить, сказать, что мы городимся вами, равняемся на вас.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Спасибо всем большое, спасибо, что не забываете медицинских работников. Такое важное событие, такое награждение, очень приятно. Долго очень ждала, буду продолжать работать, буду отдавать себя медицине.

Лиана Зинатуллина, врач-инфекционист поликлиники № 43 г. Уфы
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