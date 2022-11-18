В Уфе вручили госнаграды России и республики лучшим труженикам региона

Спасибо всем большое, спасибо, что не забываете медицинских работников. Такое важное событие, такое награждение, очень приятно. Долго очень ждала, буду продолжать работать, буду отдавать себя медицине.

Лиана Зинатуллина, врач-инфекционист поликлиники № 43 г. Уфы