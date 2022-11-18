В Уфе вручили госнаграды России и республики лучшим труженикам региона

Статус заслуженных работников не только Башкортостана, но и России. Более 60 человек удостоились сегодня почетных грамот, званий и благодарностей от государства. В Колонном зале республики состоялось награждение лучших представителей своей отрасли.
Среди федеральных наград – орден Пирогова, медаль «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, а также звания заслуженных работников разных сфер. Среди тех, кого отметили на высоком уровне, – врачи, преподаватели, художники, работники пищевой индустрии и не только.