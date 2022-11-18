В Уфе презентовали проект концепции креативного пространства в городе Дюртюли

В Уфе прошла презентация проекта концепции нового креативного пространства города Дюртюли. Его разработала проектная группа «Высшей школы экономики» в Москве в рамках федерального проекта «Придумано в России».
Он предполагает создание в городах центров современного искусства, галерей, креативных кварталов, этно-парков. Кроме Башкортостана, было выбрано еще пять регионов.
В Дюртюлях центром пространства станет дом купцов Зубиловых, который вместе с соседними зданиями отреставрируют, проведут благоустройство прилегающей территории.