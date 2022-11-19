В одной из деревень Башкирии введен карантин из-за бешенства

В документе говорится, что карантин введен с 15 ноября текущего года до принятия решения об отмене. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство на ул. Центральной.

На эпизоотическом очаге запрещены посещения посторонними лицами, кроме специалистов Государственной ветслужбы и тех, кто привлекается для ликвидации очага. За животными в течение не менее 10 дней будут проводить наблюдения. Также, согласно указу, будут проведены вакцинация восприимчивых животных, дератизация и др.