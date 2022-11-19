В Уфе на фасаде дома установили мемориальную доску в память о публицисте-экологе

Борис Николаевич был мастером литературного слова, его произведения читаются легко, каждое его слово находит отклик в сердцах читателей. Художественные творения писателей и поэтов позволяют молодому поколению не только узнавать прошлое, но и переживать вместе с их героями, формировать взгляды, чувства, характер, пробуждают любовь к прекрасному, воспитывают готовность к борьбе за торжество добра и правды. И эти слова в полной мере можно отнести к произведениям Бориса Николаевича.

Пресс-служба администрации Уфы