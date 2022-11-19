В Уфе на фасаде дома установили мемориальную доску в память о публицисте-экологе

В Уфе в доме, в котором жил публицист-эколог Борис Павлов, расположенном на пр. Октября, №118/1, установили мемориальную доску. Открыли ее в торжественной обстановке Народный писатель РБ Марсель Салимов и дочь Бориса Павлова Ольга.

Фото №1 - В Уфе на фасаде дома установили мемориальную доску в память о публицисте-экологе

В администрации Уфы рассказали, что решение об установке мемориальной доски приняли на юбилейном вечере по случаю 85-летия со дня рождения писателя. Его не стало в мае 2020 года.

Борис Николаевич был мастером литературного слова, его произведения читаются легко, каждое его слово находит отклик в сердцах читателей. Художественные творения писателей и поэтов позволяют молодому поколению не только узнавать прошлое, но и переживать вместе с их героями, формировать взгляды, чувства, характер, пробуждают любовь к прекрасному, воспитывают готовность к борьбе за торжество добра и правды. И эти слова в полной мере можно отнести к произведениям Бориса Николаевича.

Пресс-служба администрации Уфы

Работал Борис Павлов в многотиражной газете Уфимского химзавода и книжном издательстве, а также боролся за сохранение природы Башкирии. Родился писатель в Рыбинске, но в начале войны семья была эвакуирована в Уфу.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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