В Уфе на фасаде дома установили мемориальную доску в память о публицисте-экологе

В Уфе в доме, в котором жил публицист-эколог Борис Павлов, расположенном на пр. Октября, №118/1, установили мемориальную доску. Открыли ее в торжественной обстановке Народный писатель РБ Марсель Салимов и дочь Бориса Павлова Ольга.
В администрации Уфы рассказали, что решение об установке мемориальной доски приняли на юбилейном вечере по случаю 85-летия со дня рождения писателя. Его не стало в мае 2020 года.
Работал Борис Павлов в многотиражной газете Уфимского химзавода и книжном издательстве, а также боролся за сохранение природы Башкирии. Родился писатель в Рыбинске, но в начале войны семья была эвакуирована в Уфу.
Фото: пресс-служба администрации Уфы