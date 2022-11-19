В Уфе на улице Чернышевского расширили дорогу до четырех полос

В Уфе ведутся работы по капитальному ремонту участка дороги на ул. Чернышевского от ул. Пархоменко до дома №122. В администрации города сообщили, что проезжая часть, которая ранее была двухполосной, расширена до четырех полос.

Фото №1 - В Уфе на улице Чернышевского расширили дорогу до четырех полос

Для этого была выстроена 51-метровая подпорная стенка, а также произведен вынос более 1 200 метров коммуникаций. Согласно контракту, работы завершат только в третьем квартале 2023 года, но на данный момент решено было возобновить движение транспорта. Для удобства автомобилистов пока что уложено временное асфальтобетонное покрытие.

Дорожные строители разработали состав и технологическую карту по изготовлению и укладке специальной асфальтобетонной смеси в условиях пониженных температур. Отраслевые методические рекомендации позволяют прокладывать дорогу при температурах до -10 градусов. Устройство верхнего слоя покрытия выполнят в 2023 году.

Пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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