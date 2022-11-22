В Уфе откроется первый ледовый каток

Сегодня, 22 ноября, откроется первый ледовый каток. Он будет работать в парке имени Мажита Гафури.
Официальное открытие катка пройдёт 26 ноября в 17:00. Жителей и гостей Уфы ждут живая музыка, конкурсы и призы, фаер-шоу и угощения.
Сам каток будет работать в будние дни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные – с 10:00 до 22:00. Площадь катка составляет более 5000 кв.м. Для посетителей предоставляются услуги по прокату и заточке коньков, есть тёплая раздевалка с бесплатным гардеробом.
Фото: ИА Башинформ.