В Уфе откроется первый ледовый каток

Сам каток будет работать в будние дни с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные – с 10:00 до 22:00. Площадь катка составляет более 5000 кв.м. Для посетителей предоставляются услуги по прокату и заточке коньков, есть тёплая раздевалка с бесплатным гардеробом.