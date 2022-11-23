В Башкирии наградили лучших эковолонтеров

Более 20 волонтеров республики получили награды по итогам реализации и участия в экологических проектах. Вручение благодарственных писем, почетных грамот и дипломов состоялось в стенах Министерства экологии.

Внимание получили отличившиеся волонтеры республики, участники добровольческого эко-лагеря «Берказан», победители экологической игры «Чистые игры» и организации, которые занимаются экологическим просвещением детей.  

У нас проводится очень много акций по экологии, мы смотрим, какие люди, как часто принимают участие в этих акциях, поэтому самые активные сегодня как раз были в зале у нас. Мы совместно с волонтерами, так скажем, под нашим руководством, под наши кураторством, мы всегда будем проводить такие мероприятия. Конечно же, всех, всю молодежь, кто еще не волонтер, мы приглашаем к себе, чтобы быть среди нас.

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

Экологическая игра  «Чистые игры», организатором которой стало  движение «Зеленая Башкирия», существует уже шесть лет. В течение года проводится около 25 игр в разных районах республики.  Конкурсантами очищаются прибрежные территории озер и рек, природные и парковые зоны. Рекордное количество сбора мусора за игру составило три тонны. Сегодня в проекте участвуют уже четыре района Башкортостана, самым активным из которых организаторы считают Иглинский.  На мероприятии были награждены три команды. Им были вручены дипломы и подарки. Как считают организаторы мероприятия, волонтерские ряды с каждым годом пополняются. В основном это молодежь.

С каждым годом количество волонтеров увеличивается не только в сфере экологии, волонтерство в России растет из года в год. Волонтером может стать любой, и не назовешь это работой, это зов души.

Максим Некрасов, председатель общественной организации «Зеленая Башкирия», организатор экологической игры «Чистые игры»
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