В Башкирии наградили лучших эковолонтеров

Более 20 волонтеров республики получили награды по итогам реализации и участия в экологических проектах. Вручение благодарственных писем, почетных грамот и дипломов состоялось в стенах Министерства экологии.
Внимание получили отличившиеся волонтеры республики, участники добровольческого эко-лагеря «Берказан», победители экологической игры «Чистые игры» и организации, которые занимаются экологическим просвещением детей.
Экологическая игра «Чистые игры», организатором которой стало движение «Зеленая Башкирия», существует уже шесть лет. В течение года проводится около 25 игр в разных районах республики. Конкурсантами очищаются прибрежные территории озер и рек, природные и парковые зоны. Рекордное количество сбора мусора за игру составило три тонны. Сегодня в проекте участвуют уже четыре района Башкортостана, самым активным из которых организаторы считают Иглинский. На мероприятии были награждены три команды. Им были вручены дипломы и подарки. Как считают организаторы мероприятия, волонтерские ряды с каждым годом пополняются. В основном это молодежь.