В Башкирии наградили лучших эковолонтеров

У нас проводится очень много акций по экологии, мы смотрим, какие люди, как часто принимают участие в этих акциях, поэтому самые активные сегодня как раз были в зале у нас. Мы совместно с волонтерами, так скажем, под нашим руководством, под наши кураторством, мы всегда будем проводить такие мероприятия. Конечно же, всех, всю молодежь, кто еще не волонтер, мы приглашаем к себе, чтобы быть среди нас.

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан