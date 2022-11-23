В Башкирии добровольцы шьют теплую одежду для мобилизованных

«Швейные войска» Башкортостана все силы бросили на утепление солдат. Добровольцы шьют одежду для мобилизованных, пледы и носки, а из оставшихся лоскутков собирают подушки. И в каждую посылку, предназначенную солдатам, вкладывают теплый привет из дома.

О том, что больше всего нужно солдатам на фронте, мастерицы теперь узнают из первых уст. В добровольческих рядах есть не только швеи, но и военнослужащие. Артур Галеев был ранен в боях под Красным Лиманом, лишился руки. Теперь как человек, испытавший всё на себе, советует рукодельницам, как сделать ещё лучше, а в Телеграме завёл личный блог, где делится своими мыслями и рассказывает то, что знает об СВО. Старается помогать и словом, и делом.

Буквально месяц назад в этом помещении не было ни оборудования, ни такого количества швей. Большую часть изделий изготавливали на дому и приносили сюда на упаковку. Теперь же здесь шьют и толстовки, и снуды – шарфы, которые можно использовать одновременно как балаклаву, маску, шапку либо подшлемник. Не остались равнодушными и дети. Ксюша приходит сюда почти каждый день после уроков помогать маме и другим добровольцам.

Производство можно назвать безотходным, ткани используют полностью, до последнего кусочка. Для производства вещей здесь используют флис. Материал теплый, к тому же он хорошо отводит влагу и быстро сохнет. Из обрезков и лоскутков ткани, которые остаются после раскройки, делают подушки, пледы и носки. А вот такие куски Оксфорда отправляются другим мастерицам, которые плетут из них маскировочные сети.

В каждой петле, в каждом сшитом изделии – частичка тепла и души. Мастерицы уверены: ничто не согревает лучше, чем сшитый с любовью теплый подарок. Своими руками мастерицы собирают и пятиточечники – накладки-трансформеры, которые солдаты используют, чтобы не замёрзнуть, сидя или лежа на земле. И в каждую посылку вкладывают особую весточку с теплом родного дома.