В одном из детских садов Уфы отметили День телевидения

День телевидения по-детски. В Уфе в дошкольном учреждении прошёл праздник ТВ. Так знакомят ребят с новыми специальностями и проводят профориентацию уже с малых лет. Дети показали миниатюры, инсценировали телепередачи и ответили на вопросы о ТВ. К празднику малыши готовились в течение месяца.

Первые попытки будущего оператора выстроить кадр. Главное – штатив опустить пониже. В это время устами ребёнка глаголет истина. Малыши пробуют себя в роли корреспондента.

В детском саду № 218 прошёл День телевидения. Кто, помимо оператора и корреспондента, работает в кадре и за ним? Ребятам рассказали о ТВ-профессиях. Как помещается столько человек в маленькой коробке и откуда поступает ТВ-сигнал? Ребята отвечали на вопросы и показывали миниатюры.