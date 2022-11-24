В Башкирии прекратят работу несколько электричек

8 декабря прекратят работу поезда №6466 Абдулино-Раевка, №6457 Раевка-Абдулино и №6465 Раевка-Абдулино, а 9 декабря — состав №6458 Абдулино-Раевка. Также в данный период некоторые поезда будут обслуживать пассажиров по сокращенному маршруту — от Уфы до Чишмов и обратно.