В Уфе провели мероприятие для начинающих предпринимателей

Не верю тому, что предпринимателем можно только родиться. Мне кажется, такая же профессия, как столяр, охранник или руководитель, чиновник. Этому можно научиться, этому нужно учиться. И любой желающий, если у него есть мотивация, спокойно может стать предпринимателем, попробовать себя.

Евгений Буянов, организатор мероприятия от Федерального агентства по делам молодежи