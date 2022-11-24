В Уфе провели мероприятие для начинающих предпринимателей

Любое поколение – перспективное. Так считают спикеры
мероприятия, организованного Федеральным агентством по делам молодежи для
действующих и будущих юных предпринимателей.
На нем выступили крупные предприниматели Башкортостана, которые на своем
примере показали, что если работать, то результат будет всегда. Помимо
открытого разговора, спикеры провели кейс-разборы, где поделились экспертным
мнением, дали ценные советы и рекомендации.
Не верю тому, что
предпринимателем можно только родиться. Мне кажется, такая же профессия, как
столяр, охранник или руководитель, чиновник. Этому можно научиться, этому нужно
учиться. И любой желающий, если у него есть мотивация, спокойно может стать предпринимателем,
попробовать себя.Евгений Буянов, организатор мероприятия от Федерального агентства по делам молодежи
У меня цель здесь – максимально
нести в массы знания и мотивацию, чтобы люди видели, что всё возможно. Если у
вас есть какая-то классная идея, то можно развиваться.Виктор Эриванцев, спикер, предприниматель
На мероприятии студенты, молодые и начинающие дельцы узнали,
как найти точки роста, масштабировать свой бизнес и выбрать новые ниши для
работы. По словам спикеров, сегодня много перспективной, технически подкованной
молодежи, из которой могут получиться достойные предприниматели.
Любое поколение перспективное. Всё зависит
конкретно от людей. Каждому времени – свои вызовы, каждое времени – своя
ситуация. Я думаю, что для сегодняшнего времени у нас хорошая молодежь. И я
желаю ей успехов.Азат Фазлыев, спикер, предприниматель