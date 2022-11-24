В Уфе провели мероприятие для начинающих предпринимателей

Любое поколение – перспективное. Так считают спикеры мероприятия, организованного Федеральным агентством по делам молодежи для действующих и будущих юных предпринимателей.

На нем выступили крупные предприниматели Башкортостана, которые на своем примере показали, что если работать, то результат будет всегда. Помимо открытого разговора, спикеры провели кейс-разборы, где поделились экспертным мнением, дали ценные советы и рекомендации.

Не верю тому, что предпринимателем можно только родиться. Мне кажется, такая же профессия, как столяр, охранник или руководитель, чиновник. Этому можно научиться, этому нужно учиться. И любой желающий, если у него есть мотивация, спокойно может стать предпринимателем, попробовать себя.

Евгений Буянов, организатор мероприятия от Федерального агентства по делам молодежи

У меня цель здесь – максимально нести в массы знания и мотивацию, чтобы люди видели, что всё возможно. Если у вас есть какая-то классная идея, то можно развиваться.

Виктор Эриванцев, спикер, предприниматель

На мероприятии студенты, молодые и начинающие дельцы узнали, как найти точки роста, масштабировать свой бизнес и выбрать новые ниши для работы. По словам спикеров, сегодня много перспективной, технически подкованной молодежи, из которой могут получиться достойные предприниматели.

Любое поколение перспективное. Всё зависит конкретно от людей. Каждому времени – свои вызовы, каждое времени – своя ситуация. Я думаю, что для сегодняшнего времени у нас хорошая молодежь. И я желаю ей успехов.

Азат Фазлыев, спикер, предприниматель
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