В Уфе определили лучшего моториста дизельных двигателей

Лучший мастер дизельных авто. В Уфе прошёл конкурс мастеров сервисов из Башкортостана и других регионов. Среди участников как опытные мастера, занимающиеся дизельными автомобилями, так и те, кто раньше работал только с бензиновыми.

Как на приёме у терапевта, диагност-автоэлектрик обследует организм железного пациента. Симптомы – на экране сканера. Причём такая лечебная практика дизельных машин для Альберта Галлямова пока как прохождение ординатуры. Основной профиль – бензиновые авто.

В отдельном цеху оценивают тех, кто работает с главным органом автомобиля – двигателем. Мотористы участвуют опытные, по словам жюри, ошибки допускают чаще из-за волнения.

Перерыв между соревнованиями как заезд на пит-стоп, только интеллектуальный. Пока соперники доказывают свой профессионализм, есть время посоветоваться с местными специалистами. Эдуард Мусин приехал из Челябинской области, участвует не первый год.