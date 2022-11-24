Депутат Курултая Башкирии готовит иск, чтобы оспорить распад СССР

Депутат Государственного собрания Башкирии Рустам Хафизов готовит иск о признании недействительным распад СССР. Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.
По мнению депутата, соглашение, которое было подписано в Беловежской пуще в 1991 году, является нарушением. Ответчиками выступят обе палаты Федерального собрания и правительства РФ.
Чиновник считает, что данный вопрос в настоящее время очень актуален. Депутат отметил, что в данный момент блок НАТО быстро расширяется и начинает подходить к границам России.