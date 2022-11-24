В Миловском парке под Уфой завершили строительство новой школы

В Миловском парке завершено строительство долгожданной школы. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - В Миловском парке под Уфой завершили строительство новой школы

Открытие школы планировалось раньше, однако из-за некоторых проблем сроки сдачи объекта переносили. Новое учебное заведение рассчитано на 1225 мест. Здание состоит из четырех блоков с отдельными корпусами для среднего и старшего звена. В школе есть два оборудованных спортзала, раздевалки с душевыми, спортивные площадки для занятий на воздухе.

Для маленьких учеников есть игровые комнаты, а для ребят постарше – лаборантские, библиотека,  интерактивный компьютерный комплекс, столярная мастерская для мальчиков и мастерская кройки и шитья для девочек. Кроме того, школьники обрадуются площадкам для баскетбола, волейбола и бадминтона.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ