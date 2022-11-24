Башкирия стала призером суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Башкортостан – в числе лучших. Представители республики стали призерами суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022», который прошел в Москве.
Победителей на своей странице в соцсетях поздравил глава Башкортостана Радий Хабиров. Уфимский лицей №161 занял первое место в номинации «Лучшая столовая городской школы», а школа №1 села Иглино стала третьей в номинации «Лучшая столовая сельской школы». Также лауреатом стала столовая школы №2 села Буздяк.
Радий Хабиров отметил, что в 2019 году, когда начали решать проблему питания в школах, ситуация была непростая, много жалоб. Теперь же доля местных продуктов на кухне по некоторым категориям выросла до 90%. Заменили старую посуду, модернизировали пищеблоки за счет нового оборудования.