Башкирия стала призером суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»

Радий Хабиров отметил, что в 2019 году, когда начали решать проблему питания в школах, ситуация была непростая, много жалоб. Теперь же доля местных продуктов на кухне по некоторым категориям выросла до 90%. Заменили старую посуду, модернизировали пищеблоки за счет нового оборудования.