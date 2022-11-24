В Башкирии пассажиры устроили давку в автобусе

В Кушнаренково произошел инцидент с автобусом, в котором местные жители устроили давку. Цель была одна - попасть в общественный транспорт и занять место.
Многие сельчане ехали в башкирскую столицу и на остановке скопилось много пассажиров. Как только маршрутка подоспела, люди ринулись к ней, отталкивая друг друга – происходящее засняли на видео.
Отмечается, что водитель не сразу остановил транспорт, а немного дальше и только потом открыл двери в салоне. Местные жители жалуются, что это не единичный случай и такая давка происходит каждые выходные.