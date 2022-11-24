В Уфе снова пройдут ярмарки выходного дня

В предстоящие выходные в башкирской столице пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговать продуктами местные фермеры смогут на нескольких площадках.

Горожан приглашают посетить в субботу участок по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, возле парка «Волна», площадях перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе, площадках по улице Рабкоров возле домов 3,5,7 и 20.