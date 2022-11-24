В Уфе стартовала VI специализированная выставка «Наш бренд»

Ключевое событие в сфере пищевой индустрии Республики Башкортостан. На «ВДНХ-Экспо» открылась выставка «Наш бренд».
В Уфе стартовала шестая специализированная выставка «Наш бренд». Более ста крупных компаний, фермерских хозяйств и торговых сетей представили свою продукцию отечественного производства.
Ключевым событием деловой части выставки станет третий съезд сельскохозяйственных кооперативов Республики Башкортостан и проектная сессия «Кооператив как условие успешного бизнеса его членов». Также важной частью выставки тала торгово-закупочная конференция «День поставщика» и переговоры формата «B2B» с участием тридцати федеральных и региональных торговых сетей.
Важно отметить, что среди участников экспозиции будет организован конкурс «Наш бренд». Победители будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Посетить выставку можно будет до 26 ноября включительно.