В Уфе стартовала VI специализированная выставка «Наш бренд»

Ключевым событием деловой части выставки станет третий съезд сельскохозяйственных кооперативов Республики Башкортостан и проектная сессия «Кооператив как условие успешного бизнеса его членов». Также важной частью выставки тала торгово-закупочная конференция «День поставщика» и переговоры формата «B2B» с участием тридцати федеральных и региональных торговых сетей.