В Уфе стартовала VI специализированная выставка «Наш бренд»

Ключевое событие в сфере пищевой индустрии Республики Башкортостан. На «ВДНХ-Экспо» открылась выставка «Наш бренд».

В Уфе стартовала шестая специализированная выставка «Наш бренд». Более ста крупных компаний, фермерских хозяйств и торговых сетей представили свою продукцию отечественного производства.

Ключевым событием деловой части выставки станет третий съезд сельскохозяйственных кооперативов Республики Башкортостан и проектная сессия «Кооператив как условие успешного бизнеса его членов». Также важной частью выставки тала торгово-закупочная конференция «День поставщика» и переговоры формата «B2B» с участием тридцати федеральных и региональных торговых сетей.

Фото №1 - В Уфе стартовала VI специализированная выставка «Наш бренд»

Важно отметить, что среди участников экспозиции будет организован конкурс «Наш бренд». Победители будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Посетить выставку можно будет до 26 ноября включительно.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти