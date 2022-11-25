В Башкирии определили новые земли для жилищного строительства

В ноябре в республике выявили 165 новых земельных участков и территорий общей площадью 3,7 млн кв. м для вовлечения в жилищное строительство в рамках проекта «Земля для стройки». Участки расположены в Мелеузе, Ишимбае, Сибае, Октябрьском, Уфимском и Стерлитамакском районах.
Всего же с 2020 года общая площадь выявленных земельных участков и территорий составила почти 13 миллионов квадратных метров. С помощью сервиса Росреестра «Земля для стройки», размещенного на Публичной кадастровой карте, решаются конкретные задачи как застройщиков, так и частных лиц, желающих построить дом.