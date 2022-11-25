На «ВДНХ-Экспо» открылась выставка «Наш бренд»

Производитель очень хорошо научился понимать то, чем владеет лично он. Но очень сложно фермеру договориться с соседями о том, что неудобно делать ему самому. Надо возрождать, нам приятно, что республика пытается это сделать.

Андрей Морозов, президент Российской саморегулируемой организации «Агроконтроль»