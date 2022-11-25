На «ВДНХ-Экспо» открылась выставка «Наш бренд»

От мяса до десертов. В уфимском комплексе «ВДНХ-Экспо» открылась выставка пищевой промышленности «Наш бренд». Название говорящее – участвуют производители из республики. Всего более 100 крупных компаний, фермерских хозяйств и торговых сетей.
Продукцию своего региона можно приобрести на месте. Также рестораторы и эксперты проводят бесплатные кулинарные мастер-классы. Для предпринимателей организована деловая программа. Приехали специалисты из разных городов страны – эксперты отрасли. Площадка – как место для обмена опытом, заключения партнёрских соглашений о поставках и способ продвижения продукции отечественного производства.