Стал известен средний возраст женщин в Башкирии при рождении первенца

Средний возраст женщин при рождении первенца в Башкирии составляет 26 лет. Так, в 2021 году впервые мамами стали 13 тысяч женщин. Ещё 14 тысяч жительниц республики стали мамами во второй раз, а 8 тысяч женщин решились на многодетное материнство.