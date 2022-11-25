Стал известен средний возраст женщин в Башкирии при рождении первенца

Ко Дню матери специалисты Башстата рассказали, в каком возрасте женщины в республике становятся мамами.
Средний возраст женщин при рождении первенца в Башкирии составляет 26 лет. Так, в 2021 году впервые мамами стали 13 тысяч женщин. Ещё 14 тысяч жительниц республики стали мамами во второй раз, а 8 тысяч женщин решились на многодетное материнство.
Некоторые женщины, которые становятся мамами сразу для двух, а иногда и для трёх детей. В прошедшем году в регионе родилось 465 двойняшек и 5 тройняшек.