Четыре проекта из Башкирии завоевали Гран-при премии Russian Event Awards

Среди победителей в разных номинациях – ежегодный спортивный праздник «День 1000 велосипедистов» и фестиваль «Сердце Евразии», которые проходят в Уфе. Отметили также бирский фестиваль исторической реконструкции «Река времени» и баймакский фестиваль башкирской лошади «Башкорт аты».
Всего же награды получили 18 туристических проектов из республики. Первое место национальной премии в области событийного туризма получил проект экофермы «Ранчо на Урале» в Иглинском районе. Еще один проект – фестиваль лука «ЛукФест», который прошел в селе Калтыманово в сентябре, отмечен специальным дипломом за популяризацию муниципальных событий.