Четыре проекта из Башкирии завоевали Гран-при премии Russian Event Awards

 Среди победителей в разных номинациях – ежегодный спортивный праздник «День 1000 велосипедистов» и фестиваль «Сердце Евразии», которые проходят в Уфе. Отметили также бирский фестиваль исторической реконструкции «Река времени» и баймакский фестиваль башкирской лошади «Башкорт аты».

Всего же награды получили 18 туристических проектов из республики. Первое место национальной премии в области событийного туризма получил проект экофермы «Ранчо на Урале» в Иглинском районе. Еще один проект – фестиваль лука «ЛукФест», который прошел в селе Калтыманово в сентябре, отмечен специальным дипломом за популяризацию муниципальных событий.

Всего из Башкирии были представлены 38 событий – Бирск, Учалы, Баймакский район, Уфа, Стерлитамак. Самая многочисленная делегация поехала из нашего Иглинского района. Нас был 15 человек, мы привезли четыре проекта. Мы вошли в половину лучших проектов России. Все четыре проекта были отмечены. «Ранчо на Урале» заняло первое место в своей номинации. Это очень достойный приз для первого года участия в этой номинации. В этой номинации были представлены «Красная поляна» (Сочи), кузбасский «Шерегеш». 

Венера Нуриахметова, директор агентства по развитию территории Иглинского района
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