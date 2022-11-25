Четыре проекта из Башкирии завоевали Гран-при премии Russian Event Awards

Всего из Башкирии были представлены 38 событий – Бирск, Учалы, Баймакский район, Уфа, Стерлитамак. Самая многочисленная делегация поехала из нашего Иглинского района. Нас был 15 человек, мы привезли четыре проекта. Мы вошли в половину лучших проектов России. Все четыре проекта были отмечены. «Ранчо на Урале» заняло первое место в своей номинации. Это очень достойный приз для первого года участия в этой номинации. В этой номинации были представлены «Красная поляна» (Сочи), кузбасский «Шерегеш».

Венера Нуриахметова, директор агентства по развитию территории Иглинского района