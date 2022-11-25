В Башкирии начали установку новогодних ёлок

В городах и районах республики начали устанавливать ёлки. Одна из них появилась накануне в Уфе, на площади перед Дворцом спорта. Лесную красавицу привезли из Благовещенского района.

Ее по традиции встречали главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Высота елки – порядка 25 метров. На ее установку ушло около часа, работали 6 единиц техники и 15 специалистов. Это будет вторая новогодняя площадка в Октябрьском районе столицы. В ближайшее время начнется возведение ледяных городков.