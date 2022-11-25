В Уфе чествовали победителей конкурса «Медицинские династии Башкортостана»

552 года трудового стажа на 21 представителя. Сирусины из Сибая стали самой старейшей династией. Сегодня в Уфе состоялось чествование победителей республиканского отраслевого конкурса «Медицинские династии Башкортостана».

Второе место по преданности своей профессии завоевали Газиевы – представители Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф. Их общий стаж в области здравоохранения на 14 человек составил 439 лет. Любовь к профессии у каждого из них зародилась еще в юном возрасте.